Ученые показали необычные процессы на Солнце и предупредили о возможном ударе по Земле

Соответствующее видео двух интересных моментов было опубликовано в Telegram-канале лаборатории:
Первый — появление прямо на глазах второй активной области к северу от экватора. Второй, еще более впечатляющий (как для ученого) — распад пятна в центре Солнца в первой половине видео. Монолитная структура размером больше чем планета Юпитер распадается на куски и «тонет» в солнечном океане.
«В общем, на Землю в данный момент смотрят сразу 2 орудия крупных активных центра, нижний из которых остается самым большим в этом году. Практически любая солнечная вспышка уровня X в ближайшие 2−3 суток приведет к фронтальному удару по Земле. Пока обе области молчат». Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Ранее сообщалось, что на Солнце появилась крупнейшая активная область 2026 года.