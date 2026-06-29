Ученые показали необычные процессы на Солнце и предупредили о возможном ударе по Земле

Первый — появление прямо на глазах второй активной области к северу от экватора. Второй, еще более впечатляющий (как для ученого) — распад пятна в центре Солнца в первой половине видео. Монолитная структура размером больше чем планета Юпитер распадается на куски и «тонет» в солнечном океане.