Общественных наблюдателей в Красноярском крае начали готовить к выборам

В Красноярском крае стартовало обучение кандидатов в общественные наблюдатели на выборах. В дни голосования, 18, 19 и 20 сентября, они будут работать на всех избирательных участках региона. Участники изучат правовые основы избирательного законодательства, порядок работы на участках и алгоритмы действий в нестандартных ситуациях. Отдельное внимание уделят общественному контролю за разными формами голосования и противодействию информационным провокациям. За время реализации проекта нам удалось сформировать устойчивый и профессиональный корпус наблюдателей, более 80% из которых принимают участие в общественном контроле за выборами на регулярной основе, — уточнила председатель Общественной палаты Красноярского края Светлана Зылевич. Общественные наблюдатели не связаны с политическими партиями и кандидатами. В дни голосования они будут следить за соблюдением процедур, информировать жителей о ходе выборов и реагировать на нестандартные ситуации. Также наблюдатели будут работать в соцсетях, публиковать информацию о выборах и противодействовать распространению фейков. Набор кандидатов проводит Общественная палата Красноярского края. Подробную информацию можно получить по телефону +7 (391) 222−08−89. Напомним, что осенью 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной думы РФ и Законодательного Собрания Красноярского края, также в ряде муниципалитетов пройдут выборы депутатов представительных органов. Читайте также: Выборы в Заксобрание Красноярского края пройдут 20 сентября Завершена регистрация кандидатов на предварительное голосование на выборах в Красноярском крае Красноярский край готовится к единому дню голосования.