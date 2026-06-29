Проектно-конструкторскому бюро «Горняк» ИРНИТУ — 25 лет

«Я рекомендую студентам и аспирантам включаться в работу ПКБ “Горняк”. Это возможность стать частью реального производства без отрыва от учёбы. В университете мы изучаем формулы и теории, а в бюро мы применяем их к конкретным месторождениям. Кроме того, здесь невероятно быстро прокачиваются профессиональные навыки: вы учитесь работать с огромными массивами геологических данных, осваиваете современное проектировочное ПО, защищаете свои инженерные решения перед заказчиками и экспертизой.