Проектно-конструкторскому бюро «Горняк» ИРНИТУ — 25 лет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Проектно-конструкторское бюро «Горняк» ИРНИТУ отмечает своё 25-летие.
За четверть века коллектив под бессменным руководством профессора Бориса Тальгамера выполнил свыше 400 коммерческих работ для почти 80 компаний из 10 регионов России — от Москвы до Сахалина. Сотрудники бюро отмечены благодарностями ректора ИРНИТУ Михаила Корнякова за вклад в укрепление научно-исследовательского потенциала вуза и разработку передовых решений для горнодобывающей отрасли.
ПКБ «Горняк» 26 июня 2001 года основали профессор Борис Тальгамер, который тогда возглавлял кафедру разработки месторождений полезных ископаемых (РМПИ), и доцент Зинаида Орлова. Предпосылкой к созданию бюро послужил запрос от горнодобывающих предприятий на научно-исследовательские работы. С первых дней политеховцы включились в решение производственных задач: совершенствование технологии горных работ, выполнение проектов разработки месторождений, консервации, рекультивации и ликвидации выработок, оценки запасов и целесообразности их эксплуатацию, расчёта устойчивости бортов карьеров, обоснования потерь и разубоживания полезных ископаемых.
В настоящее время в состав ПКБ входят штатные сотрудники и совместители с кафедры разработки месторождений полезных ископаемых и других подразделений университета. При выполнении проектов задействуют инженеров-механиков, маркшейдеров, геодезистов, геологов, строителей, энергетиков и специалистов в области ГИС-систем, а также учёных Сибирского отделения РАН.
В 2025 году инженеры выполнили 15 проектов и привлекли в университет свыше 50 млн рублей. В 2026 году сумма контрактов уже составляет 40 млн рублей. Заказчиками выступают предприятия горной промышленности, стройиндустрии, нефтегазовой отрасли, энергетики и металлургии.
«ПКБ “Горняк” выполняло проекты по добыче золота, алмазов, угля, железной руды, гипса, талька, кварцитов, долеритов, известняка, доломитов, цветных и полудрагоценных камней, песка, песчано-гравийных пород, глины.
За 25 лет сотрудники бюро подготовили более 100 докладов для выступления на научно-технических конференциях и совещаниях, а также опубликовали порядка 150 статей в центральной печати, получили 30 патентов на изобретения«, — рассказал о достижениях “Горняка” Борис Тальгамер.
Последние пять лет в ПКБ трудится старший преподаватель кафедры РМПИ Михаил Марков. Наукой он заинтересовался ещё в студенчестве, поэтому после получения горняцкого диплома (специализация «открытые горные работы») в 2021 году поступил в аспирантуру. Одновременно с исследованиями молодой человек выполнял коммерческие проекты в «Горняке». Михаил — участник более 20 НИОКР, автор 10 статей, имеет патент на изобретение.
Под руководством профессора Бориса Тальгамера выпускник политеховской аспирантуры завершил проект на актуальную для россыпной золотодобычи тему «Обоснование параметров илоотстойников при разработке россыпей с использованием промприборов». Сейчас идёт подготовка к защите кандидатской диссертации.
«Я рекомендую студентам и аспирантам включаться в работу ПКБ “Горняк”. Это возможность стать частью реального производства без отрыва от учёбы. В университете мы изучаем формулы и теории, а в бюро мы применяем их к конкретным месторождениям. Кроме того, здесь невероятно быстро прокачиваются профессиональные навыки: вы учитесь работать с огромными массивами геологических данных, осваиваете современное проектировочное ПО, защищаете свои инженерные решения перед заказчиками и экспертизой.
На своём примере могу сказать, что работа в «Горняке» дала мне главное — системное мышление. Ты перестаешь быть просто исполнителем и начинаешь видеть проект целиком: от геологии до экономики. Это бесценный опыт для молодого специалиста, который хочет расти в профессии.
Хочу сказать огромное спасибо моим коллегам и наставникам. Особенно — Борису Леонидовичу Тальгамеру и Юлии Геннадьевне Рославцевой, которые не только руководят проектами, но и воспитывают молодую смену, передавая нам свои знания. Работать в такой команде — большая честь и ответственность", — отметил Михаил Марков.
Сейчас сотрудник «Горняка» создаёт технический проект разработки остаточных запасов россыпного золота на участке ручья Кабрицкий (левый приток реки Бодайбо). По его словам, эта задача требует учёта специфики отработки месторождений в сложных геологических условиях.
Отметим, что ежегодно в проектах участвуют студенты. Они получают не только вознаграждение, но и реальные данные для дипломных работ. В 2026 году ВКР, выполненная Виктором Мальцевым по техзаданию предприятия, получил диплом I степени на Всероссийском конкурсе в Санкт-Петербурге.
«Обучаясь в университете, я проходил практику в Уватском рудоуправлении Братского завода ферросплавов (город Нижнеудинск), на карьере “Зарница” АК АЛРОСА и в “Полюс Вернинском”. Кроме того, включился в работу ПКБ “Горняк”, где участвовал в создании проекта добычи россыпного золота на участке реки Камустяг в Бодайбинском районе. Именно эту работу признали лучшей на всероссийском конкурсе дипломных работ.
Планирую поступить в аспирантуру и продолжить трудиться в команде «Горняка», — сказал Виктор Мальцев.