Волгоградка получила 400 баллов на ЕГЭ

Выпускница волгоградского лицея № 3 Светлана Овечкина сдала четыре экзамена на максимально возможное количество баллов, сообщает пресс-служба областной администрации.
Овечкина стала первой в истории региона 400-балльницей, успешно выдержав итоговые испытания по русскому языку, математике, физике и информатике.
Помимо этого, три выпускника имеют абсолютные результаты по двум экзаменам. Это Артем Копылов из Жирновска, Арина Дементьева из Михайловки и Ульяна Кондратьева из Волгограда.
Всего в области зафиксировано 74 стобалльных результата на ЕГЭ в этом году. Отличились выпускники Волгограда, Михайловки, Волжского, Камышина, Урюпинска, Фролова, а также Жирновского, Палласовского, Еланского, Алексеевского и Камышинского районов региона.
Основной этап сдачи ЕГЭ продлится до 9 июля. В экзаменационной кампании в Волгоградской области участвуют 9,6 тысячи юношей и девушек.