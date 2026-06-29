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Волгоградка получила 400 баллов на ЕГЭ

Выпускница волгоградского лицея № 3 Светлана Овечкина сдала четыре экзамена на максимально возможное количество баллов, сообщает пресс-служба областной администрации.

Выпускница волгоградского лицея № 3 Светлана Овечкина сдала четыре экзамена на максимально возможное количество баллов, сообщает пресс-служба областной администрации.

Овечкина стала первой в истории региона 400-балльницей, успешно выдержав итоговые испытания по русскому языку, математике, физике и информатике.

Помимо этого, три выпускника имеют абсолютные результаты по двум экзаменам. Это Артем Копылов из Жирновска, Арина Дементьева из Михайловки и Ульяна Кондратьева из Волгограда.

Всего в области зафиксировано 74 стобалльных результата на ЕГЭ в этом году. Отличились выпускники Волгограда, Михайловки, Волжского, Камышина, Урюпинска, Фролова, а также Жирновского, Палласовского, Еланского, Алексеевского и Камышинского районов региона.

Основной этап сдачи ЕГЭ продлится до 9 июля. В экзаменационной кампании в Волгоградской области участвуют 9,6 тысячи юношей и девушек.