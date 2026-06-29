Волгоградка получила 400 баллов на ЕГЭ

Всего в области зафиксировано 74 стобалльных результата на ЕГЭ в этом году. Отличились выпускники Волгограда, Михайловки, Волжского, Камышина, Урюпинска, Фролова, а также Жирновского, Палласовского, Еланского, Алексеевского и Камышинского районов региона.