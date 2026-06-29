В Красноярске на Татышеве запретили купаться в трех водоемах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске временно запретили купание в трех водоемах на острове Татышев из-за ухудшения качества воды.
Речь идет об озере «Зеркальное», заливе «Стрелка» и водном объекте возле Октябрьского моста. Информацию о необходимости прекратить их использование для отдыха у воды Роспотребнадзор направил в администрацию города.
Причиной стали результаты мониторинга. Пробы показали, что вода в этих водоемах не соответствует требованиям по микробиологическим показателям.
Хозяйствующий субъект, который использует эти объекты в рекреационных целях, должен продолжить контроль качества воды. Купание снова разрешат после получения удовлетворительных результатов исследований.