В Красноярском крае с племзавода взыскали 2,4 млн рублей долгов по зарплате

В 2025 году на предприятии ввели процедуру конкурсного производства. Управление имуществом перешло к конкурсному управляющему, однако долги перед сотрудниками остались. По данным прокуратуры, 6 работников не получили зарплату за январь и август 2025 года. Общая сумма задолженности превысила 3,5 млн рублей.