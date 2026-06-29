В Красноярском крае с племзавода взыскали 2,4 млн рублей долгов по зарплате

В Большемуртинско-Сухобузимском округе прокуратура добилась взыскания задолженности по зарплате работникам племзавода. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В 2025 году на предприятии ввели процедуру конкурсного производства. Управление имуществом перешло к конкурсному управляющему, однако долги перед сотрудниками остались. По данным прокуратуры, 6 работников не получили зарплату за январь и август 2025 года. Общая сумма задолженности превысила 3,5 млн рублей.
После обращения сотрудников прокуратура провела проверку и подтвердила нарушение трудовых прав. Конкурсному управляющему внесли представление, но полностью задолженность не погасили. После этого прокуратура обратилась в суд. Всего было подано 6 исков о взыскании заработной платы.
Суд уже взыскал в пользу 3 работников более 2,4 млн рублей. Остальные заявления находятся на рассмотрении. Исполнение судебных решений остается на контроле прокуратуры.