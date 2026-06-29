Семья красноярцев пропала во время сплава

«Предварительно установлено, что пропавшие, жители краевого центра, прибыли в деревню Агул, откуда еще 20 июня должны были начать сплав по реке на двух лодках. Однако до сих пор они не вышли на связь, их местонахождение неизвестно», — рассказали в ГУ МВД.