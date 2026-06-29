Семья красноярцев пропала во время сплава

Полицейские и спасатели устанавливают местонахождение 45-летней женщины и 43-летнего мужчины, пропавших в Ирбейско-Саянском округе Красноярского края.
27 июня в дежурную часть обратился красноярец и сообщил, что его брат вместе с сожительницей отправились сплавляться по реке Агул и не вернулись.
«Предварительно установлено, что пропавшие, жители краевого центра, прибыли в деревню Агул, откуда еще 20 июня должны были начать сплав по реке на двух лодках. Однако до сих пор они не вышли на связь, их местонахождение неизвестно», — рассказали в ГУ МВД.
28 июня в ходе поисков спасатели обследовали 58 км береговой линии и 40 000 кв. метров эхолотом, но безрезультатно. В соцсетях сообщается, что спустя некоторое время обе лодки нашли перевернутыми в нескольких километрах от поселения.
В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия по розыску без вести пропавших туристов.