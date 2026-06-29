Более 19 тысяч красноярских выпускников получили аттестаты

«Особо стоит отметить достижения выпускников по итогам единого государственного экзамена: 43 школьника продемонстрировали наивысший результат, получив 100 баллов по таким предметам, как история, литература, математика, обществознание, русский язык, физика и химия. Это заслуга самих ребят и их педагогов, которые вдохновляли, подсказывали и направляли», — подчеркнула руководитель главного управления образования Марина Аксенова.