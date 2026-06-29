Более 19 тысяч красноярских выпускников получили аттестаты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В школах Красноярска прошли торжественные церемонии вручения аттестатов. В этом году учебные заведения окончили более 13 тысяч девятиклассников и около 6 тысяч одиннадцатиклассников.
Праздничные мероприятия начались с поднятия флага, исполнения гимна России и видеопоздравления Президента РФ Владимира Путина. Лучшим выпускникам вручили медали и награды за высокие достижения в учебе.
В мэрии рассказывают, что особых результатов 43 школьника добились на Едином государственном экзамене. Максимальные 100 баллов они получили по истории, литературе, математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии.
«Особо стоит отметить достижения выпускников по итогам единого государственного экзамена: 43 школьника продемонстрировали наивысший результат, получив 100 баллов по таким предметам, как история, литература, математика, обществознание, русский язык, физика и химия. Это заслуга самих ребят и их педагогов, которые вдохновляли, подсказывали и направляли», — подчеркнула руководитель главного управления образования Марина Аксенова.