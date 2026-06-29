В Калининградской области число нуждающихся в жилье семей за десять лет сократилось на 17,6%

В Калининградской области число семей, стоящих на учёте нуждающихся в жилых помещениях, за десять лет сократилось на 17,6% — с 24833 в 2015 году до 20456 на конец 2025 года. За год жильё получили 472 семьи, что на 45,7% больше, чем в 2024-м (324 семьи).
В целом по России, по данным Росстата, число нуждающихся семей снизилось с 2612 тысяч в 2015 году до 1716 тысяч в 2025 году.
Критерии для постановки на учёт зафиксированы в статье 51 Жилищного кодекса: отсутствие собственного жилья, обеспеченность площадью ниже учётной нормы, непригодность помещения для проживания, наличие больного с заболеванием из федерального реестра или проживание нескольких семей в одной квартире.
Соответствующие данные приводит Калининградстат.