Ульяновская область презентовала разработки БАС на выставке HeliRussia

Стенд Ульяновской области с разработками в сфере беспилотных авиационных систем был открыт на выставке HeliRussia, сообщили в министерстве промышленности, инвестиций и науки региона. Развитие таких технологий отвечает целям и задачам нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
«Развитие беспилотной авиации — одна из приоритетных задач, поставленных Президентом нашей страны. Эта тема сегодня имеет стратегическое значение для технологического суверенитета, безопасности и экономического лидерства страны. Ульяновская область также активно работает над производством беспилотных авиасистем», — подчеркнула министр промышленности, инвестиций и науки региона Наталья Артемьева.
В этом году выставка прошла 4−5 июня. Она объединила производителей авиационной техники, разработчиков БАС, поставщиков испытательного оборудования, композитных материалов, систем связи и многого другого.
На стенде региона впервые были презентованы шесть предприятий из Ульяновской области. Они продемонстрировали линейку беспилотников «Пиранья», дроны «ЛЮТИК» для сельскохозяйственного и логистического применения, FPV-коптеры «Сигнал», а также решения на базе волоконно-оптических линий связи.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.