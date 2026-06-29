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Липецкий губернатор возглавил региональный список «ЕР» на выборах в Госдуму

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов возглавил региональную группу кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» («ЕР»). Соответствующее решение утвердили на съезде «ЕР» 28 июня.

Источник: Коммерсантъ

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов возглавил региональную группу кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» («ЕР»). Соответствующее решение утвердили на съезде «ЕР» 28 июня.

Вторую строчку в региональной группе занял сенатор от региона Максим Кавджарадзе, третью — бывший вице-губернатор области Николай Тагинцев, четвертую — спикер облсовета Владимир Сериков.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что межрегиональную группу кандидатов, представляющих Воронежскую и Тамбовскую области, возглавил зампред Госдумы и бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Вторую строчку занял глава Тамбовщины Евгений Первышов.

Об итогах праймериз «ЕР» в макрорегионе перед выборами в Госдуму — в публикации «Ъ-Черноземье» «Депутаты подтвердили квалификацию».

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