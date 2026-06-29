Имам Хайруллин посоветовал находящимся в депрессии мусульманам читать Коран

«Сейчас немалое количество людей вынуждены употреблять антидепрессанты. Но проблема в том, что мы ищем успокоение души не там. Нужно искать успокоение души в чтении Корана, в поминании Всевышнего. И вот тогда действительно наша душа успокоится и не будет она в депрессии», — сказал имам.