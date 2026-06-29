Имам Хайруллин посоветовал находящимся в депрессии мусульманам читать Коран

Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.
«Сейчас немалое количество людей вынуждены употреблять антидепрессанты. Но проблема в том, что мы ищем успокоение души не там. Нужно искать успокоение души в чтении Корана, в поминании Всевышнего. И вот тогда действительно наша душа успокоится и не будет она в депрессии», — сказал имам.
По его словам, если человек не умеет читать Коран в оригинале, то он может включить аудиозапись и слушать его.
«Что касается тех, кто не умеет читать в оригинале Коран, — можно слушать. Сейчас у нас есть различные средства дома, на работе, в телефоне, когда мы просто можем включить», — добавил хазрат.