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Имам Хайруллин посоветовал находящимся в депрессии мусульманам читать Коран

Мусульманам при наступлении депрессии следует читать или слушать Коран, поскольку он успокаивает душу.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Сейчас немалое количество людей вынуждены употреблять антидепрессанты. Но проблема в том, что мы ищем успокоение души не там. Нужно искать успокоение души в чтении Корана, в поминании Всевышнего. И вот тогда действительно наша душа успокоится и не будет она в депрессии», — сказал имам.

По его словам, если человек не умеет читать Коран в оригинале, то он может включить аудиозапись и слушать его.

«Что касается тех, кто не умеет читать в оригинале Коран, — можно слушать. Сейчас у нас есть различные средства дома, на работе, в телефоне, когда мы просто можем включить», — добавил хазрат.