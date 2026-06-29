Курьер мошенников похитил у нижегородской пенсионерки более 5,3 млн рублей

Курьером мужчина устроился в апреле 2026 года: он получил предложение о работе через мессенджер. Выполняя указания куратора, он вместе с неизвестным соучастником приехал в Кулебаки, где забрал у пенсионерки 5,3 млн рублей. Затем подозреваемый уехал из Нижегородской области, а полученными деньгами распорядился совместно с напарником.