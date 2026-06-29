В мэрии рассказали о ходе ремонта трех красноярских мостов

В Красноярске начался очередной этап ремонта путепровода на улице Авиаторов — подрядчик завершил работы на крайних правых полосах и приступил к приведению в порядок центральной части сооружения.
Участок огорожен временными знаками. Работы ведутся захватками по двум полосам с одной и другой стороны. Дорожники уже демонтировали старый асфальт на проезжей части и в пришовных зонах.
«Пока дожди не позволяют приступить к устройству новой гидроизоляции. При наступлении благоприятных погодных условий начнутся работы по ремонту деформационных швов. После этого подрядчик уложит новый асфальт на путепроводе. Ремонт планируется завершить до конца июля», — рассказали в мэрии.
На Октябрьском мосту, где запланировано локальное обновление покрытия проезжей части, сейчас меняют старый парапет на новый. В связи с этим движение по автобусной полосе ограничено. Также заменят бортовые ограждения.
На Коркинском мосту («777»), где ремонт начался неделю назад, продолжаются демонтажные работы. Они проводятся в ночное время — с 21:00 до 06:00, для обеспечения безопасности и организации потока транспорта сделано реверсивное движение с помощью временного светофора.
Напомним, еще в этом году в Красноярске приведут в порядок путепровод на улице Пограничников в районе ТЭЦ-3. Здесь к работам планируется приступить в июле.