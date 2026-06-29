В мэрии рассказали о ходе ремонта трех красноярских мостов

На Коркинском мосту («777»), где ремонт начался неделю назад, продолжаются демонтажные работы. Они проводятся в ночное время — с 21:00 до 06:00, для обеспечения безопасности и организации потока транспорта сделано реверсивное движение с помощью временного светофора.