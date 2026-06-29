Марий Эл победила на конкурсе видеороликов «Россия твоими глазами»

Проект, подготовленный в Марий Эл, одержал победу в международном конкурсе видеороликов «Россия твоими глазами», сообщили в министерстве промышленности, экономического развития и торговли республики. Творческая работа посвящена фестивалю «Йошка Еш», который проводится в регионе по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».
Уточняется, что конкурсный видеоролик был признан лучшим в номинации «Гастрономические традиции». А сам фестиваль «Йошка Еш» собирает поваров и рестораторов не только из Марий Эл, но и из других регионов. За два дня проведения этого мероприятия гости пробуют более 35 тысяч порций блюд и напитков.
«Конкурс видеороликов предоставил возможность показать красоту и многообразие Марий Эл через видео: рассказывать о малоизвестных фактах и культуре народов, природе и туристических локациях», — отметили в министерстве промышленности, экономического развития и торговли республики.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.