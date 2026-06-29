Марий Эл победила на конкурсе видеороликов «Россия твоими глазами»

Уточняется, что конкурсный видеоролик был признан лучшим в номинации «Гастрономические традиции». А сам фестиваль «Йошка Еш» собирает поваров и рестораторов не только из Марий Эл, но и из других регионов. За два дня проведения этого мероприятия гости пробуют более 35 тысяч порций блюд и напитков.