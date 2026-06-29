В Красноярске на острове Татышев запретили купаться

Красноярский Роспотребнадзор потребовал запретить купание на острове Татышев — на озере «Зеркальном», заливе «Стрелка» и водоеме возле Октябрьского моста. Это единственные пляжи в Красноярске, где официально разрешено плавать.
«Причина — результаты мониторинга качества воды показали, что вода в этих водоёмах ухудшилась и не соответствует по микробиологическим показателям», — сообщили в ведомстве.
Заходить в воду в этих местах уже запрещено. МАУ «Татышев-парк» должен продолжать мониторинг качества воды. Когда результат будет удовлетворительным, купаться снова разрешат.
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