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В Красноярске на острове Татышев запретили купаться

Заходить в воду уже запрещено.

Красноярский Роспотребнадзор потребовал запретить купание на острове Татышев — на озере «Зеркальном», заливе «Стрелка» и водоеме возле Октябрьского моста. Это единственные пляжи в Красноярске, где официально разрешено плавать.

«Причина — результаты мониторинга качества воды показали, что вода в этих водоёмах ухудшилась и не соответствует по микробиологическим показателям», — сообщили в ведомстве.

Заходить в воду в этих местах уже запрещено. МАУ «Татышев-парк» должен продолжать мониторинг качества воды. Когда результат будет удовлетворительным, купаться снова разрешат.

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