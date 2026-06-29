В Хабаровском крае через суд обязали СНТ защититься от лесных пожаров

В Хабаровском крае суд обязал садоводческое некоммерческое товарищество «Подгорное» принять меры по защите от лесных пожаров, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Решение принято по иску Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры после проверки соблюдения законодательства об охране лесов от возгораний.
Прокуратура установила, что СНТ не выполнило обязанность по созданию минерализованной полосы, которая должна отделять территорию товарищества от лесного фонда и препятствовать распространению огня.
По оценке надзорного органа, отсутствие противопожарного барьера повышает риск перехода огня на жилые и дачные участки, а также может нанести ущерб окружающей среде и угрожать безопасности людей.
Амурский городской суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал СНТ обустроить минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра либо иные противопожарные барьеры на протяжении 2,42 км.
Решение суда пока не вступило в законную силу.