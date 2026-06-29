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На красноярском острове Татышев закрыли для купания все пляжи

Красноярцев оставили без пляжей в знойное лето.

Источник: Комсомольская правда

29 июня специалисты Роспотребнадзора закрыли для купания все пляжи на острове Татышев в Красноярске. Соответствующую информацию санитарные врачи уже направили в мэрию.

Под запрет попали: озеро «Зеркальное», залив «Стрелка», а также пляж около Октябрьского моста. Причина — вода больше не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям.

Теперь администрация парка должна следить за качеством воды. Купаться в водоемах острова разрешат только после получения удовлетворительных результатов исследований.

Первые места для отдыха у воды и купания в краевом центре открыли 1 июня.

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