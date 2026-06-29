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Построенный для Красноярска теплоход «Виктор Астафьев» готовится к испытаниям

Один из двух теплоходов вскоре отправится в Красноярск.

Источник: Комсомольская правда

Построенный для Красноярска теплоход «Виктор Астафьев» готовится к испытаниям. Его строительство на Средне-Невском судостроительном заводе фактически подошло к завершению. Теперь дело за обкаткой, проверкой, устранением недоделок (если такие выявятся).

И затем новенькое судно отправится своим ходом в пункт своего назначения. А именно из Санкт-Петербурга через Балтийское море, обогнет Скандинавский полуостров, по Северному морскому пути дойдет по устья Енисея и поднимется по нему до Красноярска.

По информации издания Дела.ru, которое пообщалось с представителем предприятия Дмитрием Ароновым, строительство второго пассажирского теплохода «Андрей Дубенский» еще продолжается. Там устанавливают оборудование, формируют помещения.

Напомним, что контракты между правительством края и СНСЗ были заключены весной 2020 года, суда должны были прибыть в 2023 и 2024 году, но сроки сдвинулись по объективным причинам.

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