Украина и Латвия хотят построить завод беспилотников у границы с Беларусью и Россией

По словам премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса, новый завод строят именно в приграничной зоне, чтобы решить проблемы занятости населения и увеличить экономическую активность в регионе. Кроме того, латвийский премьер анонсировал, что примерно в июле или августе на границе развернут систему защиты от дронов.