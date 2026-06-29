Украина и Латвия хотят построить завод беспилотников у границы с Беларусью и Россией

Власти Латвии заявили о строительстве совместного с Украиной завода про производству беспилотников. Новый завод планируют возвести на границе с Беларусью и Россией, пишет БелТА со ссылкой на латвийские СМИ.
По словам премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса, новый завод строят именно в приграничной зоне, чтобы решить проблемы занятости населения и увеличить экономическую активность в регионе. Кроме того, латвийский премьер анонсировал, что примерно в июле или августе на границе развернут систему защиты от дронов.
Напомним, в июне между Латвией и Украиной было подписано соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве в сфере обороны. Латвия намерена перенять украинский опыт защиты воздушного пространства от атак БПЛА.
Кстати, ранее стало известно, что белорусские беспилотники стоят около $10700 — в 15 раз дешевле импортных.
А еще в Беларуси появились дроны с громкоговорителями — как реагировать.