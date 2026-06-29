Свыше 20 тыс. кв. м асфальта восстановлено на дорогах и тротуарах в Самаре

До конца года в Самаре планируют выполнить аварийный ремонт еще как минимум на 13 тыс. кв. м автодорог и тротуаров. Зимой и в начале весны работы проводили с помощью литого материала. В теплое время года — с использованием горячей асфальтобетонной смеси. Часть работ выполнена еще более быстрым и высокопроизводительным методом — струйно-инъекционным. При этом способе материал подается под высоким давлением, что обеспечивает его прочное сцепление с нижним слоем покрытия.