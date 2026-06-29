В посёлке Космодемьянского полиция провела рейд «Квадрат»

Правоохранители проверили 138 человек, состоящих на учёте, а также гаражные общества, торговые точки, развлекательные заведения и автостоянки. Пресечено 16 административных нарушений, в том числе распитие алкоголя и появление в состоянии опьянения в общественных местах.