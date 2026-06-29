В посёлке Космодемьянского полиция провела рейд «Квадрат»

дружинники провели оперативно-профилактическую операцию «Квадрат». Рейд направлен на профилактику преступлений и административных правонарушений.
Правоохранители проверили 138 человек, состоящих на учёте, а также гаражные общества, торговые точки, развлекательные заведения и автостоянки. Пресечено 16 административных нарушений, в том числе распитие алкоголя и появление в состоянии опьянения в общественных местах.
За нарушение миграционного законодательства задержан иностранный гражданин — его выдворят из России. На продавца торгового павильона на улице Карташева составили протокол за нарушение правил продажи алкоголя (ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ).
40-летний калининградец привлечён к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести») за избиение соседа во дворе дома на улице Аральской.