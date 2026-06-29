683 места для участников СВО и их семей предоставили нижегородские вузы

В рамках приемной компании 2026 года вузы Нижнего Новгорода выделили 683 бюджетных места для участников СВО и членов их семей. Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на пресс-службы вузов.
НГПУ и ННГУ.
Мининский университет в этом году планирует принять на бюджетные места 1 356 студентов и 1 590 — на внебюджетные. По отдельной квоте на бюджетные места могут поступить 189 участников СВО, их дети, а также вдовы и вдовцы участников спецоперации. Для ветеранов боевых действий, инвалидов и детей-сирот предусмотрено еще 103 места.
ННГУ им. Лобачевского примет 10 969 студентов по всем формам и уровням образования в этом году. Для участников СВО и их семей выделили 265 мест. По вступительным испытаниям действуют те же минимальные баллы, что и в общем конкурсе. Результаты экзаменов не учитываются, если абитуриент имеет право на зачисление без прохождения испытаний. Оставшиеся в конце приема места в особой или целевой квотах могут передать в отдельную квоту.
ННГАСУ И НГАТУ.
В ННГАСУ на программы бакалавриата и специалитета предусмотрено 827 бюджетных мест. Участники СВО и члены их семей могут претендовать на 92 места. При этом требуется набрать минимальные баллы, утвержденные Минобрнауки России. Кроме того, на программы СПО выделено 60 бюджетных мест, на программы магистратуры — 160.
НГАТУ предоставил на программы бакалавриата и специалитета 395 бюджетных мест по очной форме обучения и 268 — по заочной. Внебюджетные места — 260 и 285 соответственно. В магистратуру на очную форму обучения поступят 76 бюджетников, а на заочную — 75. Также предусмотрено 115 и 95 внебюджетных мест. Для участников СВО и членов их семей выделено 72 места — 43 по очной форме обучения и 29 по заочной.
Отдельные категории граждан принимаются без вступительных испытаний. Остальные поступают либо по результатам ЕГЭ, либо по итогам вступительных экзаменов в вузе.
НИУ ВШЭ и НГЛУ.
В НИУ ВШЭ на программы бакалавриата предусмотрено 450 бюджетных и 582 платных места. В магистратуру могут поступить на 217 бюджетных и 1 160 платных мест. Особый порядок приема действует для участников СВО и их семей. Абитуриенты участвуют в конкурсе на бюджетные места только при условии набора минимальных баллов по каждому вступительному испытанию. Проходной балл не устанавливается заранее.
Кроме того, Высшая школа экономики реализует специальный трек поддержки участников СВО и их семей. Некоторые абитуриенты могут претендовать на обучение за счет средств университета. Такую возможность получают сами бойцы, их супруги, дети, родители, братья, сестры, усыновители и усыновленные. Для участия нужно пройти стандартную процедуру поступления, выполнить требования правил приема вуза и подать заявку через личный кабинет абитуриента. Точное количество льготных мест в этом году неизвестно.
НГЛУ им. Добролюбова предоставляет 444 бюджетных и 696 мест с оплатой обучения. По отдельной квоте на программы бакалавриата и специалитета 65 мест отдают участникам СВО, их детям, а также участникам иных боевых действий и их детям. Поступить можно как по результатам ЕГЭ, так и по итогам вступительных экзаменов вуза. Дети погибших бойцов или участников СВО, получивших травмы или контузию, имею право на зачисление без вступительных испытаний.
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