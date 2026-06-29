683 места для участников СВО и их семей предоставили нижегородские вузы

ННГУ им. Лобачевского примет 10 969 студентов по всем формам и уровням образования в этом году. Для участников СВО и их семей выделили 265 мест. По вступительным испытаниям действуют те же минимальные баллы, что и в общем конкурсе. Результаты экзаменов не учитываются, если абитуриент имеет право на зачисление без прохождения испытаний. Оставшиеся в конце приема места в особой или целевой квотах могут передать в отдельную квоту.