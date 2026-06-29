Офтальмолог объяснила, как правильно удалять соринку из глаза

По словам врача, при попадании соринки в глаз тереть его нельзя — трением частица вдавливается в эпителий и расширяет царапину, пояснила она. Для удаления соринки она советует чаще моргать, чтобы слезы вымыли частицу. Если это не помогает, нужно оттянуть веко и осмотреть глаз — часто соринка прячется в складках и легко смывается, добавила Козина.