Офтальмолог объяснила, как правильно удалять соринку из глаза

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Соринку из глаза лучше удалять с помощью стерильных жидкостей, а народные методы могут навредить, предупредила врач-офтальмолог офтальмологического центра «Зрение» Карина Козина.
«В интернете и от соседей до сих пор советуют закапать молоко, промыть чаем или слюной. Все это — прямой путь к бактериальному конъюнктивиту. Молоко — питательная среда для микробов. Чай сушит поверхность. Слюна заносит ротовую микрофлору. Подходящие средства — только стерильные: бутилированная вода, физраствор, “искусственная слеза”, — сказала Козина “Газете.Ru”.
По словам врача, при попадании соринки в глаз тереть его нельзя — трением частица вдавливается в эпителий и расширяет царапину, пояснила она. Для удаления соринки она советует чаще моргать, чтобы слезы вымыли частицу. Если это не помогает, нужно оттянуть веко и осмотреть глаз — часто соринка прячется в складках и легко смывается, добавила Козина.
Кроме того, специалист отметила, что на поврежденную слизистую отвечает иммунитет: расширяются сосуды, появляется покраснение, увеличивается выработка слезной жидкости. Так развивается конъюнктивит, подчеркнула Козина. Если затронута роговица, возникает кератит — с резкой болью, светобоязнью и снижением зрения, пояснила специалист. Без лечения он может оставить рубец и навсегда испортить зрение, объяснила врач.
Козина также отметила, что при работе на стройке или уборке лучше снимать контактные линзы, так как они удерживают пыль на глазу. Детям и пожилым людям после прогулки важно промывать лицо и веки. Если краснота, светобоязнь, боль или гнойные выделения не проходят за сутки, а зрение снижается — визит к офтальмологу нельзя откладывать, подчеркнула специалист.