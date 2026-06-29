Воронежцев предупредили о фейке про смертную казнь

— На практике в нашей стране с 1996 года действует мораторий на смертную казнь — высшей мерой наказания является пожизненное заключение. При чтении подобных фейковых новостей важно помнить: вернуть применение этой меры может только Конституционный Суд путем пересмотра своей правовой позиции или принятие новой Конституции. Внесение поправок, указы Президента или отдельные законы Госдумы не смогут обойти действующие конституционные гарантии, — сообщил канал «Война с фейками».