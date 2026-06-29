Haaretz: Израиль продал передовые системы вооружений Катару и Саудовской Аравии

Израильская газета Haaretz, проанализировав фотографии из открытых источников и официальные документы о закупках для оборонного сектора, пишет, что указанные системы были поставлены по контрактам, связанным с американскими оборонными производителями. В схемах поставок, по сведениям издания, участвовали Elbit America, Cyclone, Collins Elbit Vision Systems, Israel Aerospace Industries, TAT Technologies и Beth-El Industries.
Катар
Согласно Haaretz, 3 из 11 самолетов, эксплуатируемых королевской семьей Катара, с 2020 по 2022 год, во время прохождения технического обслуживания в швейцарском Базеле, были оснащены системой бортовой защиты C-MUSIC, которую производит израильская фирма Elbit Systems. В прошлом году эмир Катара шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани совершил поездку в Тегеран на борту одного из этих самолетов. По оценкам Haaretz, сумма контрактов превысила 200 млн долларов.
Система C-MUSIC предназначена для защиты самолетов от ракет класса «земля-воздух», запускаемых с плеча (с ПЗРК). Она использует радар для обнаружения приближающихся угроз и мощный лазер для их нейтрализации. Такие же системы установлены на официальном правительственном самолете Израиля «Крылья Сиона» и на самолете президента Франции.
Кроме того, Катар получил 160 нашлемных систем целеуказания и индикации (JHMCS) стоимостью около 200 тыс. долларов каждая, а также очки ночного видения AN/AVS-9. Поставки были оформлены в рамках субподрядов на сумму от 150 млн до 250 млн долларов при покупке Катаром у США истребителей F-15QA Ababil в 2017 году.
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия в 2010 году получила 462 шлема JHMCS и 462 прибора ночного видения AN/AVS-9 в рамках контракта Boeing на продажу истребителей F-15SA.
Газета напоминает, что Израиль не поддерживает с Катаром и Саудовской Аравией никаких дипломатических отношений и открытых связей в области обороны.
До нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Саудовская Аравия рассматривала возможность нормализации отношений с Израилем в рамках поддерживаемых США Соглашений Авраама. Но эти усилия зашли в тупик из-за продолжающегося конфликта в Газе.
Отношения Катара с Израилем остаются особенно напряженными. Тель-Авив раскритиковал Доху из-за ее финансовой помощи Газе и контактов с ХАМАС. Напряженность усилилась после того, как в 2025 году разразился «Катаргейт» — скандал, в ходе которого советников и медиатехнологов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинили в получении финансовых выплат от Катара и лоббировании нужной Дохе повестки внутри канцелярии израильского премьера.