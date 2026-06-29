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Haaretz: Израиль продал передовые системы вооружений Катару и Саудовской Аравии

Израильские оборонные компании за несколько лет продали двум монархиям Персидского залива военную технику на сотни миллионов долларов, несмотря на то, что эти страны официально не признают Израиль.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Израильская газета Haaretz, проанализировав фотографии из открытых источников и официальные документы о закупках для оборонного сектора, пишет, что указанные системы были поставлены по контрактам, связанным с американскими оборонными производителями. В схемах поставок, по сведениям издания, участвовали Elbit America, Cyclone, Collins Elbit Vision Systems, Israel Aerospace Industries, TAT Technologies и Beth-El Industries.

Катар

Согласно Haaretz, 3 из 11 самолетов, эксплуатируемых королевской семьей Катара, с 2020 по 2022 год, во время прохождения технического обслуживания в швейцарском Базеле, были оснащены системой бортовой защиты C-MUSIC, которую производит израильская фирма Elbit Systems. В прошлом году эмир Катара шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани совершил поездку в Тегеран на борту одного из этих самолетов. По оценкам Haaretz, сумма контрактов превысила 200 млн долларов.

Система C-MUSIC предназначена для защиты самолетов от ракет класса «земля-воздух», запускаемых с плеча (с ПЗРК). Она использует радар для обнаружения приближающихся угроз и мощный лазер для их нейтрализации. Такие же системы установлены на официальном правительственном самолете Израиля «Крылья Сиона» и на самолете президента Франции.

Кроме того, Катар получил 160 нашлемных систем целеуказания и индикации (JHMCS) стоимостью около 200 тыс. долларов каждая, а также очки ночного видения AN/AVS-9. Поставки были оформлены в рамках субподрядов на сумму от 150 млн до 250 млн долларов при покупке Катаром у США истребителей F-15QA Ababil в 2017 году.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия в 2010 году получила 462 шлема JHMCS и 462 прибора ночного видения AN/AVS-9 в рамках контракта Boeing на продажу истребителей F-15SA.

Haaretz подчеркивает, что эти сделки указывают на сложность региональных отношений Израиля и степень закулисного развития стратегического оборонного сотрудничества на Ближнем Востоке.

Газета напоминает, что Израиль не поддерживает с Катаром и Саудовской Аравией никаких дипломатических отношений и открытых связей в области обороны.

До нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Саудовская Аравия рассматривала возможность нормализации отношений с Израилем в рамках поддерживаемых США Соглашений Авраама. Но эти усилия зашли в тупик из-за продолжающегося конфликта в Газе.

Отношения Катара с Израилем остаются особенно напряженными. Тель-Авив раскритиковал Доху из-за ее финансовой помощи Газе и контактов с ХАМАС. Напряженность усилилась после того, как в 2025 году разразился «Катаргейт» — скандал, в ходе которого советников и медиатехнологов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинили в получении финансовых выплат от Катара и лоббировании нужной Дохе повестки внутри канцелярии израильского премьера.

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