Haaretz: Израиль продал передовые системы вооружений Катару и Саудовской Аравии

Согласно Haaretz, 3 из 11 самолетов, эксплуатируемых королевской семьей Катара, с 2020 по 2022 год, во время прохождения технического обслуживания в швейцарском Базеле, были оснащены системой бортовой защиты C-MUSIC, которую производит израильская фирма Elbit Systems. В прошлом году эмир Катара шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани совершил поездку в Тегеран на борту одного из этих самолетов. По оценкам Haaretz, сумма контрактов превысила 200 млн долларов.