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Глеб Никитин встретился с зампредом Правительства РФ Дмитрием Чернышенко

Встреча была посвящена развитию туристического потенциала Городца, новым программам IT-кампуса и масштабированию инновационного спорта.

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел в Москве рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Стороны детально обсудили реализацию ключевых проектов субъекта в сфере образования, туризма и технологических видов спорта.

В рамках национального проекта «Молодёжь и дети» в нижегородском IT-кампусе «НЕЙМАРК» открылись четыре новых образовательных направления, включая биоинженерию и ИИ-робототехнику. Глеб Никитин подчеркнул, что в регионе введена комплексная программа поддержки талантливых студентов «Грант 360», благодаря которой первокурсники-олимпиадники могут получить до одного миллиона рублей компенсаций и выплат.

Кроме того, губернатор представил концепцию фестиваля «Мастера Золотого кольца», который пройдет в Городце 18−19 июля и будет приурочен к 90-летию фабрики «Городецкая роспись». Дмитрий Чернышенко со своей стороны высоко оценил успехи Нижегородской области как пилотного региона по развитию фиджитал-спорта, где уже создано восемь профильных центров в муниципалитетах.

Ранее сообщалось, что нижегородский губернатор Никитин встретился с патриархом Кириллом.

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