Глеб Никитин встретился с зампредом Правительства РФ Дмитрием Чернышенко

Кроме того, губернатор представил концепцию фестиваля «Мастера Золотого кольца», который пройдет в Городце 18−19 июля и будет приурочен к 90-летию фабрики «Городецкая роспись». Дмитрий Чернышенко со своей стороны высоко оценил успехи Нижегородской области как пилотного региона по развитию фиджитал-спорта, где уже создано восемь профильных центров в муниципалитетах.