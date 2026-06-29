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Зона ЧС в Неклиновском р-не стала больше после атаки на «Самбекские высоты»

Информацию об этом 29 июня сообщили в администрации района.

В Неклиновском районе расширены границы зоны чрезвычайной ситуации в связи с последствиями атаки беспилотника на музейный комплекс «Самбекские высоты». Об этом 29 июня сообщили в администрации района.

Инцидент произошёл 27 июня: после падения БПЛА на территории комплекса пострадали 10 человек. На данный момент восемь пострадавших выписаны из медучреждения, двое — в том числе семилетняя девочка — остаются в больнице. Их состояние оценивается как стабильное.

В результате атаки повреждения получил информационно‑выставочный центр музея: пострадали кровля, фасад и внутренние помещения здания.

По данным администрации Неклиновского района, расширение зоны ЧС в Самбекском сельском поселении связано с масштабом последствий удара. Главе района поручено усилить меры антитеррористической безопасности и наладить межведомственное взаимодействие.

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