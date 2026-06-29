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В Хабаровске жителя Бикина осудили на 11 лет за выращивание конопли

Мужчина оборудовал теплицы и занимался сбытом наркотиков через закладки.

В Хабаровске суд приговорил 27-летнего уроженца Бикина к 11 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотических средств, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

По данным следствия, мужчина с января по октябрь 2024 года выращивал коноплю в специально оборудованных теплицах по месту проживания, всего — 15 кустов. Часть урожая он переработал и сбыл через тайниковые закладки, остальное хранил дома.

Его деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Позднее обвиняемый более года скрывался от суда, был объявлен в розыск и задержан.

Суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.