В Хабаровске жителя Бикина осудили на 11 лет за выращивание конопли

В Хабаровске суд приговорил 27-летнего уроженца Бикина к 11 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотических средств, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
По данным следствия, мужчина с января по октябрь 2024 года выращивал коноплю в специально оборудованных теплицах по месту проживания, всего — 15 кустов. Часть урожая он переработал и сбыл через тайниковые закладки, остальное хранил дома.
Его деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Позднее обвиняемый более года скрывался от суда, был объявлен в розыск и задержан.
Суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.