Под Волгоградом пьяного лихача осудили за взятку инспектору ГАИ

— Фигурант был остановлен сотрудниками ДПС на улице Революционной в Калач-на-Дону. После выявления у водителя признаков опьянения сотрудниками полиции было предложено ему пройти медицинское освидетельствование, но водитель отказался. Желая избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, мужчина предложил стражу порядка взятку в размере 20 тысяч рублей, — сообщили в прокуратуре Волгоградской области.