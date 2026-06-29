Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом пьяного лихача осудили за взятку инспектору ГАИ

В Калачёвском районе Волгоградской области суд поставил точку в уголовном деле в отношении водителя.

В Калачёвском районе Волгоградской области суд поставил точку в уголовном деле в отношении водителя Kia Rio. В феврале 2026 года мужчина пытался избежать наказания за пьяное вождение, подкупив инспектора ГАИ. Правоохранитель проявил непоколебимость и доложил о сомнительном предложении в полицию.

— Фигурант был остановлен сотрудниками ДПС на улице Революционной в Калач-на-Дону. После выявления у водителя признаков опьянения сотрудниками полиции было предложено ему пройти медицинское освидетельствование, но водитель отказался. Желая избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, мужчина предложил стражу порядка взятку в размере 20 тысяч рублей, — сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Отметим, за покушение на взятку водителю пришлось заплатить рублём. Решением Городищенского районного суда ему был назначен штраф в размере 250 тыс. рублей. Кроме того, в доход государства была изъята и изначальная взятка.

Фото из архива ИА «Высота 102».