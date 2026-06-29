«Единая Россия» выдвинула более 600 кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва

В ходе работы съезда «Единой России» сформированы 57 региональных групп федерального списка кандидатов от партии. Отметим, что 55 руководителей регионов России возглавили эти группы. Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании первого этапа XXIII Съезда «Единой России». Съезд «Единой России», ведущей политической партии, проходит в сложное, судьбоносное для страны время, в период коренной, системной трансформации всего мира, когда множатся региональные конфликты, возникают всё новые искусственные препятствия для нормального, взаимовыгодного сотрудничества государств и народов, а Россия испытывает грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит«, — подчеркнул глава государства. Сегодня, когда весь народ поддерживает героев на передовой, верит в наши армию и флот, долг “Единой России” — сделать все для победы, отметил Владимир Путин. Избирательный процесс — это проверка на прочность нашей политической системы, исключительно важный этап для дальнейшего развития страны, для укрепления стабильности и общественного согласия», — заявил президент России. Он также напомнил, что по инициативе «Единой России» вводятся новые меры защиты для героев-военнослужащих и их семей, реализуются крупные социальные и экономические проекты. Регионы получают финансовую поддержку, в том числе за счёт недавно принятого решения отсрочить погашение бюджетных кредитов. С момента своего создания «Единая Россия» верна своей миссии — служению Родине и людям, отстаивает ценности гражданской солидарности, взаимовыручки и подлинного народного единства. В свою очередь председатель партии Дмитрий Медведев акцентировал: «Единая Россия» продолжит работать над выполнением задач, поставленных президентом. Они касаются обеспечения стабильного развития страны. Укрепления ее безопасности и суверенитета, достижения целей специальной военной операции«, — сказал Дмитрий Медведев. “Единая Россия” доказала, что умеет превращать запросы граждан в эффективные государственные решения», — пояснил председатель партии. Ярким свидетельством того, что «Единая Россия» обеспечивает связь между гражданами и государством, является поддержка главой государства инициатив, которые напрямую родились из запроса людей, подчеркнул Дмитрий Медведев. На пленарном заседании председатель партии представил пятерку лидеров списка «Единой России» в Госдуму: это министр иностранных дел России Сергей Лавров; мэр Москвы Сергей Собянин; Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный; уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова; Герой России, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владислав Головин. Также он остановился на итогах выполнения Народной программы партии-2021 и сообщил, что в новый программный документ поступило почти 2,5 миллиона инициатив. Дмитрий Медведев рассказал, что в прямом диалоге с людьми, в дискуссиях с участниками экспертного совета, в беседах по подготовке программы партия определила семь вызовов, с которыми столкнулась Россия. Они должны найти отражение в структуре и содержании предвыборного документа. В их числе — сохранение и приумножение народа России, изменения на рынке труда и появления новых профессий, равномерное развитие регионов, борьба с беспрецедентным экономическим давлением, развитие технологий, противостояние попыткам навязать российским гражданам чуждые ценности и обеспечение безопасности Отечества в целом. Дмитрий Медведев указал, что подготовку Народной программы нужно завершить в ближайшее время, а утвердить окончательную редакцию он предложил на втором этапе Съезда в конце августа. И также нам надо завершить работу над Манифестом партии, программным документом, который рассчитан на более длительную перспективу, его целесообразно нам тоже иметь«, — сказал председатель партии. Список кандидатов представил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Съезд проголосовал за выдвижение перечисленных в нем кандидатов. Отметим, в работе съезда приняла участие делегация от Красноярского края. В выступлении на съезде партии “Единая Россия” президент Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на все внешние вызовы, страна сохраняет курс на технологическое развитие и выполнение всех обязательств перед жителями. Следуя этому ориентиру, мы в крае продолжаем системную работу по развитию отраслей социальной сферы, поддержке семей с детьми и старшего поколения, а также участников СВО и их семей. Чтобы обеспечить выход экономики на новый технологический уровень, создаем условия для развития промышленности, реализации крупных инвестиционных проектов, готовим современные кадры, поддерживаем внедрение новых технологий в отраслях. Это создает основу для роста на годы вперёд. Именно на этих принципах мы будем и дальше вместе реализовывать народную программу “Единой России” в Красноярском крае — через конкретные проекты и решения, которые меняют жизнь людей к лучшему, — подчеркнул секретарь регионального отделения “Единой России”, губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Кандидатами в Госдуму от Красноярского края по одномандатным округам стали Герой России Олег Ликонцев, действующий депутат Госдумы Александр Дроздов, действующий депутат Госдумы Сергей Еремин, директор по взаимодействию с органами власти и объединениями работодателей СФО в РСПП Андрей Грачев. Впереди нас ждет избирательная кампания, в ходе которой продолжим формирование предвыборной программы партии. Продолжу работу в комитете по промышленности и торговле, поддержку трудовых коллективов и производителей Красноярского края. Продолжают работу и мои общественные приёмные», — сообщил Депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Дроздов. Будучи участником предварительного голосования «Единой России», весной я посетил 15 муниципальных округов. Провёл более 250 встреч, познакомился с жителями. Мне было важно самому узнать, чем живут территории, сколько всего сделано благодаря различным проектам и инициативам жителей. И, конечно, понять главное — что ещё необходимо сделать. Теперь формирую программу, распределяю проблемные вопросы и наказы в зависимости от того, на каком уровне — федеральном, краевом или муниципальном — требуется принятие решений, — отметил директор по взаимодействию с органами власти и объединениями работодателей СФО Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Грачёв. Для меня это очень волнительный момент. За ним стоит не просто новый этап, а большая ответственность перед родной землёй, перед жителями округа, которые для меня по-настоящему важны и близки. Красноярский край для меня — это родная земля, близкие по духу люди, их заботы, надежды и ожидания. Именно поэтому так важно быть рядом, слышать, что волнует людей, и помогать делом. Впереди много поездок, встреч, разговоров. И искренне рад, что живой и честный диалог с людьми продолжается«, — подчеркнул депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Ерёмин. После призыва нашего Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина я присоединился к добровольцам. Все мои ребята поддерживают Владимира Владимировича. Согласен с его словами: настоящая элита, которая сейчас защищает Родину и не побоялась выполнить свой долг, не побоится сделать все, чтобы здесь жилось лучше. Считаю, что ключевые направления работы — укрепление экономики, поддержка малого и среднего бизнеса; помощь участникам СВО; патриотическое воспитание молодого поколения», — резюмировал Герой России Олег Ликонцев. Предвыборную программу «Единая Россия» примет на втором этапе Съезда в августе. У нас есть ещё целый ряд важнейших вопросов, включая программу, ради которой мы соберемся 22 августа текущего года. Вся борьба ещё впереди«, — отметил председатель “Единой России”. Напомним, 28 июня в Москве прошёл первый этап XXIII Съезда партии “Единая Россия” и совместное заседание Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии. На нём утвердили списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы.