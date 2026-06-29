Китайский стартап создал лазер с ИИ для уничтожения комаров

Устройство работает по продуманному принципу: с помощью лидара и алгоритмов ИИ оно быстро и точно обнаруживает комара прямо в полёте, а затем ликвидирует его при помощи промышленного лазера. Создатели уверены, что такая технология позволит эффективно бороться с насекомыми, не прибегая к химическим средствам.