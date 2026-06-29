Китайский стартап создал лазер с ИИ для уничтожения комаров

В Китае готовится к запуску необычный гаджет, призванный избавить людей от назойливых комаров. Стартап Photon Matrix Lab разработал лазерный уничтожитель насекомых, оснащённый искусственным интеллектом. Массовое производство новинки планируют начать в августе 2026 года.
Устройство работает по продуманному принципу: с помощью лидара и алгоритмов ИИ оно быстро и точно обнаруживает комара прямо в полёте, а затем ликвидирует его при помощи промышленного лазера. Создатели уверены, что такая технология позволит эффективно бороться с насекомыми, не прибегая к химическим средствам.
Проект привлёк серьёзное внимание за рубежом: на краудфандинговой платформе Indiegogo стартап собрал 2,7 миллиона долларов (примерно 210 миллионов рублей). Более четырёх тысяч спонсоров из свыше чем 50 стран внесли средства, чтобы получить гаджет после старта производства. Средняя сумма взноса составила около 630 долларов (примерно 48,5 тысячи рублей).
Как рассказал директор по продажам компании Лоуренс Ленг, в разработке удалось задействовать адаптированные технологии — местные цепочки поставок позволили перепрофилировать решения, ранее применявшиеся в военной или промышленной сфере, для бытового использования.
Изначально выпуск устройств планировали запустить в начале лета, но сроки пришлось скорректировать. Теперь старт массового производства намечен на август 2026 года. Если проект оправдает ожидания, такой «лазерный страж» может стать новым словом в борьбе с насекомыми.
Ранее сообщалось, что комары отдают предпочтение определенным людям: ключевыми сигналами выступают углекислый газ, запах тела и выделяемое человеком тепло.