Специалисты объяснили, почему на соседних курортах калининградского взморья отличается температура воды

По данным Гидрометцентра за вчерашний день, вода у побережья региона прогрелась до +21…+23. Теплее всего было у Куршской и Балтийской кос — там +22…+23. На участке Донское — Пионерский море прохладнее: температура держалась на уровне +20…+21. Эту разницу специалисты объясняют особенностями прибрежных течений.