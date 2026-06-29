В Перми пропал 20-летний Роман Лесников

В Перми пропал 20-летний житель города Роман Лесников Последний раз его видели несколько дней назад в Индустриальном районе. По словам родственников, молодой человек был одет в чёрные штаны и чёрную кофту с белыми полосками на рукавах. Его рост составляет около 160 см.