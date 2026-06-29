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В Перми пропал 20-летний Роман Лесников

Последний раз его видели в Индустриальном районе.

Источник: Комсомольская правда

В Перми пропал 20-летний житель города Роман Лесников Последний раз его видели несколько дней назад в Индустриальном районе. По словам родственников, молодой человек был одет в чёрные штаны и чёрную кофту с белыми полосками на рукавах. Его рост составляет около 160 см.

Близкие рассказали, что утром он уехал на работу, после чего перестал выходить на связь. До места работы он так и не добрался.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Романа, просят сообщить по телефону: 8−950−449−39−61.