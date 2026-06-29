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В Минусинске расселят ещё пять аварийных домов из подтопленных участков

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. До конца года в Минусинске расселят пять аварийных домов площадью около 250 кв. метров из зоны подтопления грунтовыми водами.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. До конца года в Минусинске расселят пять аварийных домов площадью около 250 кв. метров из зоны подтопления грунтовыми водами.

Для девяти жителей этих домов приобретут пять благоустроенных квартир в Минусинске. Расселение проводят в рамках краевой программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан».

Напомним, в микрорайоне Цыганское болото в 2019—2020 годы большое количество осадков привело к резкому подъёму уровня грунтовых вод. В результате подполья жилых домов частного сектора оказались подтоплены. Из-за переувлажнения грунта возникли его подвижки, а затем начали разрушаться фундамент и несущие стены.

Всего с 2019 года из района Минусинска, подтопляемого грунтовыми водами, расселён 121 дом общей площадью около 4 тыс. кв метров. В новые благоустроенные квартиры переехали 149 жителей.