В Минусинске расселят ещё пять аварийных домов из подтопленных участков

Напомним, в микрорайоне Цыганское болото в 2019—2020 годы большое количество осадков привело к резкому подъёму уровня грунтовых вод. В результате подполья жилых домов частного сектора оказались подтоплены. Из-за переувлажнения грунта возникли его подвижки, а затем начали разрушаться фундамент и несущие стены.