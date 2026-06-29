Южный окружной военный суд вынес приговор двум участникам нападения на псковских десантников

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 24 и 23 годам лишения свободы двух участников вооруженного формирования Шамиля Басаева, причастных к нападению на военнослужащих Псковской дивизии ВДВ в Чечне в 2000 году. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.