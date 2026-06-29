Владелец пермской недвижимости и сетей занялся IT-бизнесом

ИП из Мордовии Всеволод Юшков, имеющий бизнес в Перми стал соучредителем ООО «ПроИИ». По данным СПАРК-Интерфакс, общество зарегистрировано 17 июня в Перми по адресу ул. Куйбышева, 2. Единственный вид деятельности ООО — «Разработка компьютерного программного обеспечения». Уставный капитал ООО — 10 тыс. рублей. Партнером господина Юшкова по ООО стал пермский ИП Владимир Белоусов, занимающийся производством удобрений и азотных соединений.