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Владелец пермской недвижимости и сетей занялся IT-бизнесом

ИП из Мордовии Всеволод Юшков, имеющий бизнес в Перми стал соучредителем ООО «ПроИИ». По данным СПАРК-Интерфакс, общество зарегистрировано 17 июня в Перми по адресу ул. Куйбышева, 2. Единственный вид деятельности ООО — «Разработка компьютерного программного обеспечения». Уставный капитал ООО — 10 тыс. рублей. Партнером господина Юшкова по ООО стал пермский ИП Владимир Белоусов, занимающийся производством удобрений и азотных соединений.

Источник: Коммерсантъ

ИП из Мордовии Всеволод Юшков, имеющий бизнес в Перми стал соучредителем ООО «ПроИИ». По данным СПАРК-Интерфакс, общество зарегистрировано 17 июня в Перми по адресу ул. Куйбышева, 2. Единственный вид деятельности ООО — «Разработка компьютерного программного обеспечения». Уставный капитал ООО — 10 тыс. рублей. Партнером господина Юшкова по ООО стал пермский ИП Владимир Белоусов, занимающийся производством удобрений и азотных соединений.

Господин Юшков владеет крупной недвижимостью в Перми, в частности, зданием бывшего хлебокомбината № 1 на ул. Окулова, а также рядом тепло сетевых активов.