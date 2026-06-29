В Красноярске снова продают асфальтобетонный завод на Лесопильщиков за 362 млн рублей

В Красноярске на торги повторно выставили имущество АО «Асфальтобетонный завод» на улице Лесопильщиков. Предприятие признали банкротом в конце прошлого года, а первая попытка продать активы весной не привела к продаже.
Объявление о новых торгах размещено на портале Федресурс. Начальная стоимость основного лота осталась прежней и составляет 362,4 млн рублей. В него входят объекты на улице Лесопильщиков, 179, в том числе пять нежилых зданий, четыре нежилых помещения, компрессорная, заводоуправление, битумохранилище и три земельных участка общей площадью 50 тыс. кв. метров. Также отдельно продают земельный участок на улице Мусоргского площадью 4 557 кв. метров. Его начальная цена составляет 12,8 млн рублей. Кроме того, на торги выставили 28 лотов техники и промышленного оборудования. Аукцион должен пройти в начале августа.
Арбитражный суд Красноярского края признал АО «Асфальтобетонный завод» банкротом в декабре 2025 года. Имущество предприятия находится в залоге у Сбербанка. Иск о банкротстве еще в августе 2024 года подало ООО «Красноярское карьероуправление», сумма требований составляла 21,73 млн рублей.
С заводом связаны два уголовных дела. Ранее экс-гендиректора ООО «КДСК» Антона Егорова отправили в колонию по делу о хищении 98 млн рублей при модернизации асфальтобетонного завода. Еще одним фигурантом дела, связанного с предприятием, стал бывший советник и экс-замглавы Красноярска Артур Арутюнян. Это дело касалось махинаций с договорами о продаже недвижимости.