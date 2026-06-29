Диетолог предупредил о рисках использования мочегонных препаратов для похудения

Специалист объяснила, что диуретики стимулируют выведение жидкости через почки. В результате человек может заметить снижение веса на 2−3 килограмма за короткий промежуток времени. Однако это не жир уходит, а вода, которая необходима клеткам для нормального функционирования. Вместе с жидкостью организм теряет важные минералы, такие как калий, магний и натрий. Их дефицит может вызвать сбои в работе различных систем, особенно сердечно-сосудистой.