Диетолог предупредил о рисках использования мочегонных препаратов для похудения

Стремление быстро сбросить вес с помощью мочегонных средств может привести к опасным последствиям для здоровья. Диетолог-нутрициолог Елена Соколова в интервью 450media.ru рассказала, что применение диуретиков не способствует уменьшению жировой массы, а наносит серьёзный ущерб организму.
Специалист объяснила, что диуретики стимулируют выведение жидкости через почки. В результате человек может заметить снижение веса на 2−3 килограмма за короткий промежуток времени. Однако это не жир уходит, а вода, которая необходима клеткам для нормального функционирования. Вместе с жидкостью организм теряет важные минералы, такие как калий, магний и натрий. Их дефицит может вызвать сбои в работе различных систем, особенно сердечно-сосудистой.
Елена Соколова предупреждает, что использование мочегонных без медицинских показаний опасно для жизни. Искусственное обезвоживание нагружает сердце, вызывает дефицит калия и отёки после прекращения приёма.
Для безопасного похудения нужно корректировать рацион и увеличивать физическую активность, а не нарушать водно-солевой баланс лекарствами. «Быстрые» методы могут быть опасны и нередко заканчиваются госпитализацией. Постоянное использование диуретиков приводит к хронической почечной недостаточности и гормональным нарушениям.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что препараты для похудения могут негативно влиять на здоровье желудочно-кишечного тракта.