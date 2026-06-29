С начала года в Тульской области отразили более 13,3 миллиона кибератак

Свыше 13,3 млн кибератак на региональные интернет-ресурсы было отражено с начала года в Тульской области. Усиление мер кибербезопасности — одна из задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.
Также специалисты заблокировали больше 1,3 млрд подозрительных запросов из недружественных стран и свыше 1,3 тыс. вредоносных IP-адресов и доменов. Для повышения цифровой грамотности в регионе реализуются просветительские проекты «Урок цифры» и «Цифровой ликбез». В учебном году проведено 13 тематических занятий, а «Урок цифры» охватил все школы Тульской области.
Жителям региона также доступен региональный портал по борьбе с кибермошенниками. Там публикуются материалы о распространенных схемах мошенничества, правилах цифровой гигиены и рекомендации по защите персональных данных. Сайт уже посетили свыше 10 тысяч раз, а специальный тест на уязвимость к действиям мошенников прошли более 1,1 тыс. человек.
«Развитие цифровых сервисов невозможно без надежной системы информационной безопасности. Мы должны одновременно решать две задачи: защищать государственные информационные ресурсы и повышать цифровую грамотность жителей. Чем больше людей соблюдают правила безопасного поведения в Сети, тем сложнее злоумышленникам в цифровом мире», — отметил заместитель главы региона Ярослав Раков.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.