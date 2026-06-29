С начала года в Тульской области отразили более 13,3 миллиона кибератак

Жителям региона также доступен региональный портал по борьбе с кибермошенниками. Там публикуются материалы о распространенных схемах мошенничества, правилах цифровой гигиены и рекомендации по защите персональных данных. Сайт уже посетили свыше 10 тысяч раз, а специальный тест на уязвимость к действиям мошенников прошли более 1,1 тыс. человек.