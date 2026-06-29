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В Красноярске задержали «человека-паука», рекламировавшего наркосайты на стенах домов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Полицейские задержали 22-летнего красноярца, которого подозревают в нанесении на фасады зданий граффити с рекламой интернет-магазина по продаже запрещенных веществ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Полицейские задержали 22-летнего красноярца, которого подозревают в нанесении на фасады зданий граффити с рекламой интернет-магазина по продаже запрещенных веществ.

По данным ГУ МВД России по краю, молодой человек сотрудничал с нелегальным интернет-магазином. Его задачей было наносить на стены домов надписи и ссылки на наркоресурсы. Чтобы скрыть свою личность, работать он выходил по ночам в маске Человека-паука.

Несмотря на меры конспирации, действия подозреваемого попали на камеры видеонаблюдения, установленные на фасадах зданий. В результате его задержали сотрудники полиции.

При себе у красноярца обнаружили баллончики с краской, а в мобильном телефоне — фотографии уже нанесенных надписей, которые, по версии следствия, использовались в качестве отчета перед организаторами.

Следователи возбудили в отношении молодого человека уголовное дело по подозрению в покушении на сбыт запрещенных веществ, пишут на сайте gnkk.ru. На время расследования он заключен под стражу. Сейчас полицейские проверяют его причастность к другим аналогичным эпизодам.

В случае признания вины парню может грозить до 20 лет лишения свободы.16+