В Красноярске задержали «человека-паука», рекламировавшего наркосайты на стенах домов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Полицейские задержали 22-летнего красноярца, которого подозревают в нанесении на фасады зданий граффити с рекламой интернет-магазина по продаже запрещенных веществ.
По данным ГУ МВД России по краю, молодой человек сотрудничал с нелегальным интернет-магазином. Его задачей было наносить на стены домов надписи и ссылки на наркоресурсы. Чтобы скрыть свою личность, работать он выходил по ночам в маске Человека-паука.
Несмотря на меры конспирации, действия подозреваемого попали на камеры видеонаблюдения, установленные на фасадах зданий. В результате его задержали сотрудники полиции.
При себе у красноярца обнаружили баллончики с краской, а в мобильном телефоне — фотографии уже нанесенных надписей, которые, по версии следствия, использовались в качестве отчета перед организаторами.
Следователи возбудили в отношении молодого человека уголовное дело по подозрению в покушении на сбыт запрещенных веществ, пишут на сайте gnkk.ru. На время расследования он заключен под стражу. Сейчас полицейские проверяют его причастность к другим аналогичным эпизодам.
В случае признания вины парню может грозить до 20 лет лишения свободы.16+