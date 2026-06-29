В Красноярске задержали «человека-паука», рекламировавшего наркосайты на стенах домов

По данным ГУ МВД России по краю, молодой человек сотрудничал с нелегальным интернет-магазином. Его задачей было наносить на стены домов надписи и ссылки на наркоресурсы. Чтобы скрыть свою личность, работать он выходил по ночам в маске Человека-паука.