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На Дону оценили повреждения музея «Самбекские высоты»

Об этом сообщили в министерстве культуры Ростовской области.

По поручению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря министр культуры Анна Дмитриева и министр строительства Сергей Куц оценили ущерб, нанесённый зданию музейного комплекса «Самбекские высоты». Информацию об этом распространило министерство культуры региона.

В рамках реагирования на последствия атаки беспилотника, случившейся накануне, состоялось профильное совещание. В ходе выездного осмотра чиновники детально изучили состояние повреждённых конструкций комплекса.

Министр культуры выразила благодарность директору музея и всему коллективу за слаженные и оперативные действия в первые часы после ЧП.

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