На Дону оценили повреждения музея «Самбекские высоты»

По поручению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря министр культуры Анна Дмитриева и министр строительства Сергей Куц оценили ущерб, нанесённый зданию музейного комплекса «Самбекские высоты». Информацию об этом распространило министерство культуры региона.
В рамках реагирования на последствия атаки беспилотника, случившейся накануне, состоялось профильное совещание. В ходе выездного осмотра чиновники детально изучили состояние повреждённых конструкций комплекса.
Министр культуры выразила благодарность директору музея и всему коллективу за слаженные и оперативные действия в первые часы после ЧП.
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