Ростов занял 17-е место в России по вводу жилья на человека в 2025 году

Всего за прошлый год в Ростове ввели в эксплуатацию 1,14 миллиона квадратных метров жилья, что на 7,5% больше, чем годом ранее. По абсолютному объему строительства город вошел в число лидеров в стране. Обеспеченность жильем в Ростове составила 33,7 квадратных метра на человека.