В Красноярске начали обучать наблюдателей для предстоящих выборов. Они пройдут в этом году 18, 19 и 20 сентября. В регионе предстоит сформировать новый состав Законодательного Собрания, во многих муниципалитетах будут выбирать глав и депутатов.
Общественные наблюдатели не связаны с политическими партиями и кандидатами, это одно из ключевых требований. А потому должны быть беспристрастными. Им предстоит изучить правовые основы избирательного законодательства, порядок работы на участках и алгоритмы действий в нестандартных ситуациях.
Прошедшие обучение и отбор общественные наблюдатели будут присутствовать на всех избирательных участках Красноярского края.
Еще одна задача наблюдателей — активно работать в соцсетях, отвечать на вопросы населения, выявлять фейковую информацию.