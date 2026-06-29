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В Красноярске начали обучать наблюдателей для предстоящих выборов

Будущие наблюдатели изучат правовые основы избирательного законодательства.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске начали обучать наблюдателей для предстоящих выборов. Они пройдут в этом году 18, 19 и 20 сентября. В регионе предстоит сформировать новый состав Законодательного Собрания, во многих муниципалитетах будут выбирать глав и депутатов.

Общественные наблюдатели не связаны с политическими партиями и кандидатами, это одно из ключевых требований. А потому должны быть беспристрастными. Им предстоит изучить правовые основы избирательного законодательства, порядок работы на участках и алгоритмы действий в нестандартных ситуациях.

Прошедшие обучение и отбор общественные наблюдатели будут присутствовать на всех избирательных участках Красноярского края.

Еще одна задача наблюдателей — активно работать в соцсетях, отвечать на вопросы населения, выявлять фейковую информацию.