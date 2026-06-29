В Красноярске начали обучать наблюдателей для предстоящих выборов

Общественные наблюдатели не связаны с политическими партиями и кандидатами, это одно из ключевых требований. А потому должны быть беспристрастными. Им предстоит изучить правовые основы избирательного законодательства, порядок работы на участках и алгоритмы действий в нестандартных ситуациях.