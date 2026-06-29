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Штрафы за неоплату парковки в центре Воронежа превысили 1,6 млн рублей за неделю

Административная комиссия Центрального района рассмотрела 718 дел.

Источник: Комсомольская правда

На прошедшей неделе воронежским водителям выписали штрафы за неоплаченную парковку в центре города на общую сумму более 1,6 млн рублей. Об этом сообщили в управе Центрального района.

По данным структуры, административная комиссия на своих заседаниях рассмотрела 718 дел по закону № 74-ОЗ «Об административных правонарушениях». Основная масса нарушителей — автовладельцы, не внесшие плату за парковку. Кроме того, комиссия наложила штрафы ещё на 361 тысячу рублей за другие правонарушения.

Всего с начала года прошло 45 заседаний, рассмотрено 12 324 дела, а общая сумма наложенных штрафов достигла 33,4 млн рублей.

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