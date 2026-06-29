В Красноярском крае началось обучение общественных наблюдателей на выборы

В Красноярском крае начали обучение общественных наблюдателей. В дни голосования они будут находиться на избирательных участках края. Их основная задача — выявление нарушений. Кроме того, они смогут активно работать в соцсетях, где будут размещать информацию, как проходит голосование.
«Сегодня мы официально запускаем обучение кандидатов в общественные наблюдатели. Их профессионализм, объективность и принципиальность являются ключевыми факторами, определяющими легитимность результатов голосования и уровень доверия граждан к избирательной системе», — рассказала председатель Общественной палаты Красноярского края Светлана Зылевич.
Как отметила Светлана Зылевич, за время реализации проекта Общественной палате удалось сформировать устойчивый и профессиональный корпус наблюдателей, более 80% из которых принимают участие в общественном контроле за выборами на регулярной основе.
Проект общественного наблюдения на выборах запустили в 2018 году. Его реализуют Общественная палата РФ совместно с Советом при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека и Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг».
«Участники обучения изучат правовые основы избирательного законодательства, порядок работы на избирательных участках, алгоритмы действий в нестандартных ситуациях, методы противодействия информационным провокациям», — прокомментировала руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Красноярском крае Наталья Ильичева.
Сейчас Общественная палата Красноярского края проводит набор кандидатов в наблюдатели. Главный критерий — их независимость от политических партий и кандидатов. Как пояснила эксперт Общественного штаба по наблюдению за выборами в Красноярском крае Юрате Армонайтите, участие граждан в общественном наблюдении за голосованием является важным шагом к формированию гражданской ответственности. «Любой гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом, может стать общественным наблюдателем», — пояснила эксперт.
Напомним, что 18- 20 сентября 2026 года жителям Красноярского края предстоит избрать депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного Собрания Красноярского края. Кроме того, в некоторых территориях пройдут собственные выборы депутатов.