Повар из Воронежа сразится в кулинарной битве Ивлева и Картунковой

45-летний повар из Воронежа пришёл на кастинг в шоу «Домохозяйки против шефов» (16+), ведущими которого являются Константин Ивлев и Ольга Картункова. Выпуск выйдет в эфир в понедельник, 29 июня, в 19:00. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».