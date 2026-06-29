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Повар из Воронежа сразится в кулинарной битве Ивлева и Картунковой

45-летний Евгений Самбулов ведёт свой кулинарный блог, где у него более одного миллиона подписчиков.

Источник: АиФ Воронеж

45-летний повар из Воронежа пришёл на кастинг в шоу «Домохозяйки против шефов» (16+), ведущими которого являются Константин Ивлев и Ольга Картункова. Выпуск выйдет в эфир в понедельник, 29 июня, в 19:00. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Евгений Самбулов ведёт свой кулинарный блог, где у него более одного миллиона подписчиков. Мужчина признаётся, что любит готовить и знает множество рецептов, поэтому никакие задания от ведущих ему не страшны.

В новом выпуске второго сезона проекта ведущие поменялись командами, поэтому Евгений оказался под предводительством Ольги Картунковой.

По традиции воронежского повара, как и других участников проекта, ждут три испытания: знание классики, умение работать с ингредиентами и битва авторскими блюдами. Победителем станет тот, кто обойдёт конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд.

Итоги битвы подведёт звёздный дегустатор — актёр и музыкант Владимир Селиванов.

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