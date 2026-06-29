Ростов‑на‑Дону вошёл в двадцатку лидеров России по вводу жилья

Среди городов Юга России более высокие позиции в рейтинге заняли Краснодар и Анапа. В целом по стране в 2025 году ввели 108,1 млн кв. м жилья (рост на 0,3% к предыдущему году). При этом в топ‑100 крупнейших городов объём жилищного строительства второй год подряд сокращается — на это обращают внимание эксперты.