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Ростов‑на‑Дону вошёл в двадцатку лидеров России по вводу жилья

Это следует из исследования РИА Новости, подготовленного на основе данных официальной статистики.

Ростов‑на‑Дону по итогам 2025 года занял 17‑е место в общероссийском рейтинге городов по объёму ввода жилья на одного жителя. Согласно исследованию РИА Новости (на базе официальной статистики), в донской столице ввели 0,97 кв. м жилья на человека.

В абсолютных значениях динамика также позитивная: за год в Ростове сдали 1,14 млн кв. м жилья — это на 7,5% больше, чем в 2024 году. По этому показателю город вошёл в число крупнейших строительных центров страны.

Уровень обеспеченности жильём в Ростове достиг 33,7 кв. м на человека — выше среднероссийского значения (30,1 кв. м).

Среди городов Юга России более высокие позиции в рейтинге заняли Краснодар и Анапа. В целом по стране в 2025 году ввели 108,1 млн кв. м жилья (рост на 0,3% к предыдущему году). При этом в топ‑100 крупнейших городов объём жилищного строительства второй год подряд сокращается — на это обращают внимание эксперты.