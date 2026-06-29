Ростов‑на‑Дону вошёл в двадцатку лидеров России по вводу жилья

Ростов‑на‑Дону по итогам 2025 года занял 17‑е место в общероссийском рейтинге городов по объёму ввода жилья на одного жителя. Согласно исследованию РИА Новости (на базе официальной статистики), в донской столице ввели 0,97 кв. м жилья на человека.
В абсолютных значениях динамика также позитивная: за год в Ростове сдали 1,14 млн кв. м жилья — это на 7,5% больше, чем в 2024 году. По этому показателю город вошёл в число крупнейших строительных центров страны.
Уровень обеспеченности жильём в Ростове достиг 33,7 кв. м на человека — выше среднероссийского значения (30,1 кв. м).
Среди городов Юга России более высокие позиции в рейтинге заняли Краснодар и Анапа. В целом по стране в 2025 году ввели 108,1 млн кв. м жилья (рост на 0,3% к предыдущему году). При этом в топ‑100 крупнейших городов объём жилищного строительства второй год подряд сокращается — на это обращают внимание эксперты.