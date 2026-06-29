В Березовке День молодежи отметили 2800 человек

Спортсмены показали выступления на воздушном полотне и кольце. На мастер-классах гости могли попробовать простые элементы спортивной гимнастики. На других площадках участники разбирали и собирали автомат, играли в гигантский боулинг, мастерили браслеты и сувениры, соревновались в городках, классиках, баскетболе и метании валенка в обруч. Ближе к вечеру на праздник вышли ходулисты. Они выступили в спортивных костюмах клоунов с большими свистками и яркими кепками.