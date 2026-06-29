Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Березовке День молодежи отметили 2800 человек

В Березовке впервые прошел выездной праздник проекта «ЯРкие БЕРЕГА». День молодежи на набережной в районе улицы Дружбы отметили 2800 человек.

В Березовке впервые прошел выездной праздник проекта «ЯРкие БЕРЕГА». День молодежи на набережной в районе улицы Дружбы отметили 2800 человек.

Березовка стала первой гостевой площадкой городского проекта после того, как территория вошла в состав большого Красноярска. Для гостей подготовили несколько тематических локаций. Одной из самых заметных стала площадка со стилизованной мототехникой. Дети и взрослые фотографировались на мотоциклах в виде волков и драконов.

Также на набережной работала выставка оружия Средневековья. Посетителям показали латные доспехи, кольчуги, шлемы, секиры, щиты, алебарды и копья. Желающие могли попробовать себя в артистическом фехтовании и борьбе на мягких мечах. Для детей организовали автогородок, где они в игровой форме изучали правила дорожного движения. На площадке работал аниматор в образе Дяди Степы.

Спортсмены показали выступления на воздушном полотне и кольце. На мастер-классах гости могли попробовать простые элементы спортивной гимнастики. На других площадках участники разбирали и собирали автомат, играли в гигантский боулинг, мастерили браслеты и сувениры, соревновались в городках, классиках, баскетболе и метании валенка в обруч. Ближе к вечеру на праздник вышли ходулисты. Они выступили в спортивных костюмах клоунов с большими свистками и яркими кепками.

На главной сцене прошли концерты. Перед гостями выступили акробаты, чирлидеры и танцоры. Артисты Музыкального театра исполнили «Мелодии любимого кино», а завершил вечер молодежный музыкальный проект «BOLOGO» с поп-фолк программой.