В Красноярске через соцсети ищут владельца красного рюкзачка

Проверим теорию шести рукопожатий? В Красноярске на Четвертом Столбе туристы забрали потерянный кем-то детский рюкзак и выложили в соцсеть в надежде найти хозяина. Это было 27 июня. Предположительно, вещь оставили 25−26 числа.