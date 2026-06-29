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В Красноярске через соцсети ищут владельца красного рюкзачка

Красноярцы ищут хозяина детского рюкзака, который оставили на Четвертом Столбе.

Источник: Комсомольская правда

Проверим теорию шести рукопожатий? В Красноярске на Четвертом Столбе туристы забрали потерянный кем-то детский рюкзак и выложили в соцсеть в надежде найти хозяина. Это было 27 июня. Предположительно, вещь оставили 25−26 числа.

Рюкзак красного цвета и с заячьими ушами, на переднем кармане белый горошек. На замке аксессуара висит брелок единорог. Внутри лежат личные вещи.

— Хозяин, найдись! Отдадим.

Ролик начал стремительно набирать популярность. Тронутые жители города стали делиться записью. А вдруг найдется?