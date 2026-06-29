В Красноярске через соцсети ищут владельца красного рюкзачка

Проверим теорию шести рукопожатий? В Красноярске на Четвертом Столбе туристы забрали потерянный кем-то детский рюкзак и выложили в соцсеть в надежде найти хозяина. Это было 27 июня. Предположительно, вещь оставили 25−26 числа.
Рюкзак красного цвета и с заячьими ушами, на переднем кармане белый горошек. На замке аксессуара висит брелок единорог. Внутри лежат личные вещи.
— Хозяин, найдись! Отдадим.
Ролик начал стремительно набирать популярность. Тронутые жители города стали делиться записью. А вдруг найдется?